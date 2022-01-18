Польша ожидает, что к середине февраля количество случаев COVID-19 превысит 60 тысяч в день

КИЕВ. 18 января. УНН. Представители здравоохранения Польши говорят, что страна вступила в новую волну COVID и прогнозируют, что пик достигнет середины февраля с по крайней мере 60 тисячами новых случаев заражения в день, что является самым высоким уровнем в стране за все время пандемии. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.