Польша ожидает, что к середине февраля количество случаев COVID-19 превысит 60 тысяч в день
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Представители здравоохранения Польши говорят, что страна вступила в новую волну COVID и прогнозируют, что пик достигнет середины февраля с по крайней мере 60 тисячами новых случаев заражения в день, что является самым высоким уровнем в стране за все время пандемии. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска заявил во вторник, что Омикронный вариант с высокой степенью передачи сейчас составляет 19% общенациональных случаев, которые были секвенированы, а 50% приходится на провинцию Померания вдоль побережья Балтики на севере страны.
Если прогнозы министерства здравоохранения подтвердятся, уровень заражения на следующей волне будет более чем вдвое больше, чем в третьей волне пандемии COVID-19 весной 2021 года.
Чуть больше половины из 38 миллионов жителей Польши (56,5%) вакцинированы, а уровень смертности значительно выше в соотношении с численностью населения, что создает потенциальную нагрузку на систему здравоохранения страны.
Во вторник в Польше зафиксировано 19 652 случая коронавируса и 377 смертей. Уровень смертности в стране достиг 102 686 случаев. Краска отметил, что почти 80% этих смертей пришлись на непривитых людей.
"Это смертельные случаи, которых мы могли бы избежать, если бы эти люди были вакцинированы", - сказал он.
Учитывая высокую передачу Omicron и низкий уровень вакцинации на большой территории страны, Польша ожидает, что случаи заболевания будут расти.
Министр здравоохранения Адам Нидзельский заявил, что есть и другие прогнозы, которые предусматривают, что количество новых случаев заражения достигнет 120 тысяч ежедневно или даже больше.
"Мы должны сказать, что пятая волна становится фактом, и мы можем ожидать роста в ближайшем будущем", - заявил Недзельский в понедельник.