Польща очікує, що до середини лютого кількість випадків COVID-19 перевищить 60 тисяч на день

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 13020 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 87898 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 158817 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 155112 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 181257 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 181747 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 142232 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150571 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171613 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182309 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 411415 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 126255 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 104209 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 137479 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 74081 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 411398 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 281235 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 346661 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 461005 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 708028 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 74081 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 137479 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 116076 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 152026 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 175875 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Польща очікує, що до середини лютого кількість випадків COVID-19 перевищить 60 тисяч на день

Польща очікує, що до середини лютого кількість випадків COVID-19 перевищить 60 тисяч на день

Київ • УНН

 • 18212 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Представники охорони здоров’я Польщі кажуть, що країна вступила в нову хвилю COVID і прогнозують, що пік досягне середини лютого з принаймні 60 тисячами нових випадків зараження на день, що є найвищим рівнем в країні за весь час пандемії. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска заявив у вівторок, що Омікронний варіант із високою ступінню передачі зараз становить 19% загальнонаціональних випадків, які були секвеновані, а 50% припадає на провінцію Померанія вздовж узбережжя Балтії на півночі країни.

Якщо прогнози міністерства охорони здоров’я підтвердяться, рівень зараження на наступній хвилі буде більш ніж вдвічі більшим, ніж у третьої хвилі пандемії COVID-19 навесні 2021 року.

Трохи більше половини з 38 мільйонів жителів Польщі (56,5%) вакциновані, а рівень смертності значно вищий у співвідношенні з чисельністю населення, що створює потенційне навантаження на систему охорони здоров’я країни.

У вівторок у Польщі зафіксовано 19 652 випадки коронавірусу та 377 смертей. Рівень смертності в країні досяг 102 686 випадків. Краска зазначив, що майже 80% цих смертей припали на нещеплених людей.

"Це смертельні випадки, яких ми могли б уникнути, якби ці люди були вакциновані", – сказав він.

Враховуючи високу передачу Omicron та низький рівень вакцинації на великій території країни, Польща очікує, що випадки захворювання будуть зростати.

Міністр охорони здоров’я Адам Нідзельський заявив, що є й інші прогнози, які передбачають, що кількість нових випадків зараження досягне 120 тисяч щодня або навіть більше.

"Ми повинні сказати, що п'ята хвиля стає фактом, і ми можемо очікувати зростання в найближчому майбутньому", - заявив Недзельський у понеділок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99