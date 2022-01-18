Польща очікує, що до середини лютого кількість випадків COVID-19 перевищить 60 тисяч на день
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Представники охорони здоров’я Польщі кажуть, що країна вступила в нову хвилю COVID і прогнозують, що пік досягне середини лютого з принаймні 60 тисячами нових випадків зараження на день, що є найвищим рівнем в країні за весь час пандемії. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска заявив у вівторок, що Омікронний варіант із високою ступінню передачі зараз становить 19% загальнонаціональних випадків, які були секвеновані, а 50% припадає на провінцію Померанія вздовж узбережжя Балтії на півночі країни.
Якщо прогнози міністерства охорони здоров’я підтвердяться, рівень зараження на наступній хвилі буде більш ніж вдвічі більшим, ніж у третьої хвилі пандемії COVID-19 навесні 2021 року.
Трохи більше половини з 38 мільйонів жителів Польщі (56,5%) вакциновані, а рівень смертності значно вищий у співвідношенні з чисельністю населення, що створює потенційне навантаження на систему охорони здоров’я країни.
У вівторок у Польщі зафіксовано 19 652 випадки коронавірусу та 377 смертей. Рівень смертності в країні досяг 102 686 випадків. Краска зазначив, що майже 80% цих смертей припали на нещеплених людей.
"Це смертельні випадки, яких ми могли б уникнути, якби ці люди були вакциновані", – сказав він.
Враховуючи високу передачу Omicron та низький рівень вакцинації на великій території країни, Польща очікує, що випадки захворювання будуть зростати.
Міністр охорони здоров’я Адам Нідзельський заявив, що є й інші прогнози, які передбачають, що кількість нових випадків зараження досягне 120 тисяч щодня або навіть більше.
"Ми повинні сказати, що п'ята хвиля стає фактом, і ми можемо очікувати зростання в найближчому майбутньому", - заявив Недзельський у понеділок.