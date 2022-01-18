Польща очікує, що до середини лютого кількість випадків COVID-19 перевищить 60 тисяч на день

КИЇВ. 18 січня. УНН. Представники охорони здоров’я Польщі кажуть, що країна вступила в нову хвилю COVID і прогнозують, що пік досягне середини лютого з принаймні 60 тисячами нових випадків зараження на день, що є найвищим рівнем в країні за весь час пандемії. Про це пише УНН з посиланням на АР.