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Офіційно: в Польщі почалася п'ята хвиля COVID-19. Пік прогнозують в лютому

Офіційно: в Польщі почалася п'ята хвиля COVID-19. Пік прогнозують в лютому

Київ • УНН

 • 18812 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Польщі почалася п'ята хвиля інфекції COVID-19, заявив у понеділок міністр охорони здоров'я, попередивши, що поширення варіанта Omicron може призвести до різкого збільшення щоденної кількості випадків захворювання до рівнів, які ще не спостерігалися в країні. Про це пише УНН з посиланням на агенство pap.

Деталі

Щоденна кількість випадків захворювання знизилася з початку грудня але регулярно повідомлялося про більш ніж 10 000 нових випадків зараження на день на тлі низького рівня вакцинації та небажання громадськості дотримуватися правил.

"Ми прогнозуємо, що пік інфекцій припаде на середину лютого, і цей пік складе близько 60 000 випадків на день", - заявив Адам Недзельський на пресконференції.

Найбільша кількість щоденних випадків, зареєстрованих з початку пандемії, склала 35 251 на 1 квітня 2021 року.

Недзельськи сказав, що він очікує, що дані, опубліковані у вівторок, покажуть понад 20 000 щоденних випадків.

У п'ятницю 13 із 17 членів Медичної ради Польщі, які консультували прем'єр-міністра з COVID-19, подали у відставку, засудивши, за їхніми словами, відсутність наукового впливу на політику.

Недзельський сказав, що намагався переконати членів ради, що пішли, продовжувати свою роботу у складі органу, але безуспішно. Він додав, що буде створено новий консультативний орган, який набуде іншої форми.

"Зміна полягатиме в основному в розширенні формату, тому буде ширше коло експертів, які допомагатимуть і консультуватимуть прем'єр-міністра", - заявив Недзельський.

Додамо

На сьогоднішній день у країні з населенням близько 38 мільйонів людей зареєстровано 4 323 482 випадки захворювання на коронавірус і 102 309 випадків смерті.

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