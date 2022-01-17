Офіційно: в Польщі почалася п'ята хвиля COVID-19. Пік прогнозують в лютому

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Польщі почалася п'ята хвиля інфекції COVID-19, заявив у понеділок міністр охорони здоров'я, попередивши, що поширення варіанта Omicron може призвести до різкого збільшення щоденної кількості випадків захворювання до рівнів, які ще не спостерігалися в країні. Про це пише УНН з посиланням на агенство pap.