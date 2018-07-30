Польша будет добиваться либерализации визового режима с США на встрече президентов

Он добавил, что визит польского президента в Вашингтон, который состоится осенью, станет также поводом для обсуждения вопроса отмены визового режима в США для граждан Польши.



"Мы уже говорили на эту тему в Конгрессе, в Сенате. Если будут благоприятные политические обстоятельства, может быть, это дело удастся решить. Президент Польши Дуда поднимет этот вопрос во время разговоров", - сообщил Чапутович.



Глава польской дипломатии добавил, что для Варшавы важно восстановить декларацию в деле "стратегического сотрудничества между Польской Республикой и Соединенными Штатами Америки". Подписанная в августе 2008 года декларация будет приложением к соглашению о развертывании на территории Польши элементов американской системы противоракетной обороны.



"Мы ожидаем от встречи лидеров общих деклараций, которые впоследствии министерства, ведомства и другие государственные учреждения воплощают в жизнь. Поэтому здесь речь идет об определенных символических жестах. Зато, если бы удалось подписать или актуализировать уже существующую декларацию, - это был бы успех", - добавили в МИД.



Встреча Дуда-Трамп подтвержил также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. По словам политика, его встреча с главой польской дипломатии касалась этого визита.



Напомним, президент Польши подписал закон о судоустройстве на фоне протестов.