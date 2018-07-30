Польша будет добиваться либерализации визового режима с США на встрече президентов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Основная цель встречи Анджея Дуды с Дональдом Трампом - это укрепление союзнических взаимоотношений между Польшей и США. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Он добавил, что визит польского президента в Вашингтон, который состоится осенью, станет также поводом для обсуждения вопроса отмены визового режима в США для граждан Польши.
"Мы уже говорили на эту тему в Конгрессе, в Сенате. Если будут благоприятные политические обстоятельства, может быть, это дело удастся решить. Президент Польши Дуда поднимет этот вопрос во время разговоров", - сообщил Чапутович.
Глава польской дипломатии добавил, что для Варшавы важно восстановить декларацию в деле "стратегического сотрудничества между Польской Республикой и Соединенными Штатами Америки". Подписанная в августе 2008 года декларация будет приложением к соглашению о развертывании на территории Польши элементов американской системы противоракетной обороны.
"Мы ожидаем от встречи лидеров общих деклараций, которые впоследствии министерства, ведомства и другие государственные учреждения воплощают в жизнь. Поэтому здесь речь идет об определенных символических жестах. Зато, если бы удалось подписать или актуализировать уже существующую декларацию, - это был бы успех", - добавили в МИД.
Встреча Дуда-Трамп подтвержил также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. По словам политика, его встреча с главой польской дипломатии касалась этого визита.
Напомним, президент Польши подписал закон о судоустройстве на фоне протестов.