Польща буде домагатися лібералізації візового режиму з США на зустрічі президентів

Він додав, що візит польського президента до Вашингтона, який відбудеться восени, стане теж нагодою для обговорення питання скасування візового режиму до США для громадян Польщі.



"Ми вже говорили на цю тему в Конгресі, у Сенаті. Якщо будуть сприятливі політичні обставини, то, можливо, цю справу вдасться вирішити. Президент Польщі Анджей Дуда підніме це питання під час розмов", - повідомив Чапутович.



Голова польської дипломатії додав, що для Варшави важливо відновити декларацію в справі "стратегічної співпраці між Польською Республікою та Сполученими Штатами Америки". Підписана у серпні 2008 року декларація буде додатком до угоди про розгортання на території Польщі елементів американської системи протиракетної оборони.



"Ми очікуємо від зустрічі лідерів загальних декларацій, які згодом міністерства, відомства та інші державні установи втілюють в життя. Тому тут йдеться про певні символічні жести. Натомість, якби вдалося підписати або актуалізувати вже існуючу декларацію, – це був би успіх", - додали у МЗС.



Зустріч Дуда-Трамп підтвердив теж радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. За словами політика, його зустріч з головою польської дипломатії стосувалася цього візиту.



Нагадаємо, президент Польщі підписав закон про судоустрій на тлі протестів.