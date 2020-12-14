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Половина не готова: Зеленский торопит с открытием приемных отделений "экстренки"

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине готова половина из обещанных 210 приемных отделений экстренной медицинской помощи, Президент Украины Владимир Зеленский призывает ускориться с этим процессом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Половина не готова: Зеленский торопит с открытием приемных отделений "экстренки"

"Уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые строят по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. К концу текущего года там будут принимать современное оборудование", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского - эти отделения - не просто проекты строительства, они касаются жизни и здоровья людей.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно", - сказал Зеленский.

Добавим, в июле в пресс-службе Президента сообщали, что на проведение строительных работ в рамках создания приемных отделений из Фонда борьбы с распространением COVID-19 выделено 1,680 млрд грн. За их строительство отвечают местные администрации вместе с Министерством развития общин и территорий Украины. Еще 5,3 млрд грн выделено на приобретение необходимого медицинского оборудования, которое будет централизованно закуплено Министерством здравоохранения.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев тогда рассказывал, что всего планируется капитально отремонтировать или построить 210 приемных отделений.

Напомним, в июле 2020 года Кабмин поддержал выделение 1,6 млрд грн на капремонт приемных отделений больниц.

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