Половина не готова: Зеленський квапить з відкриттям приймальних відділень "екстренки"

“Уже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги, які будують з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. До кінця поточного року там прийматимуть сучасне обладнання”, - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За словами Президента України Володимира Зеленського - ці відділення – не просто проекти будівництва, а стосуються життя та здоров'я людей.

“Знаю, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше запланованого і що друга половина відділень вже має завершену проектну документацію. Але вважаю, що треба пришвидшитися, наскільки це можливо”, – сказав Зеленський.

Додамо, у липні у пресслужбі Президента повідомляли, що на проведення будівельних робіт у межах створення приймальних відділень з Фонду боротьби з поширенням COVID-19 виділено 1,680 млрд грн. За їхнє будівництво відповідають місцеві адміністрації разом з Міністерством розвитку громад та територій України. Ще 5,3 млрд грн виділено на придбання необхідного медичного обладнання, яке буде централізовано закуплено Міністерством охорони здоров’я.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов тоді розповідав, що всього планується капітально відремонтувати або збудувати 210 приймальних відділень.

Нагадаємо, у липні 2020 року Кабмін підтримав виділення 1,6 млрд грн на капремонт приймальних відділень лікарень.