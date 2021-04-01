Половина населения Великобритании имеет антитела к Covid-19 - исследование

Детали

Согласно исследованиям, проведенным Управлением национальной статистики Великобритании, половина населения страны уже имеет антитела к Covid-19. Иммунитет получено в результате инфицирования Covid-19 или с помощью вакцинации от коронавируса.

Поскольку 30 лн человек привиты уже по крайней мере одной дозой вакцины, большая часть иммунных получила антитела именно благодаря вакцинации. Среди лиц пожилого возраста (65 лет), которым было предоставлено приоритет в получении вакцины, около 90% имеют антитела.