Половина населення Великої Британії має антитіла до Covid-19 – дослідження

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Згідно з дослідженнями, проведеними Управлінням національної статистики Великої Британії, половина населення країни вже має антитіла до Covid-19. Імунітет отримано внаслідок інфікування Covid-19 або за допомогою вакцинації від коронавірусу.

Оскільки 30 мільйонів людей щеплені вже принаймні однією дозою вакцини, більша частина імунних отримала антитіла саме завдяки вакцинації. Серед осіб літнього віку (за 65 років), яким було надано пріоритет у отриманні вакцини, близько 90% мають антитіла.