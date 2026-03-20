Полковнику рф, командовавшему обстрелами Покровска из систем "Торнадо", заочно сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на военного преступника рф, который организовал целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры Покровска, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, речь идет о полковнике анатолии лапандине – командире 439-й реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа страны-агрессора.

Как установило расследование, в течение 2023 года он командовал артиллерийскими ударами по жилым домам и учебному заведению фронтового города.

Для атак по гражданским объектам враг использовал реактивные системы залпового огня "Торнадо".

Во время обстрелов подчиненные Лапандина применяли осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды, которые направляли по локациям массового пребывания местных жителей.

Только по одному из таких эпизодов в результате удара погибли трое и были ранены 11 гражданских жителей райцентра.

В СБУ подчеркнули, что такие действия грубо нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Лапандину о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).