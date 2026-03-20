$43.960.0750.500.02
ukenru
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыкеPhoto
В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель
США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Полковнику рф, командовавшему обстрелами Покровска из систем "Торнадо", заочно сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Командир 439-й бригады анатолий лапандин организовал удары по жилым домам и школе. В результате атак погибли трое и ранены 11 мирных жителей.

Служба безопасности собрала доказательную базу на военного преступника рф, который организовал целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры Покровска, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, речь идет о полковнике анатолии лапандине – командире 439-й реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа страны-агрессора.

Как установило расследование, в течение 2023 года он командовал артиллерийскими ударами по жилым домам и учебному заведению фронтового города.

Для атак по гражданским объектам враг использовал реактивные системы залпового огня "Торнадо".

Во время обстрелов подчиненные Лапандина применяли осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды, которые направляли по локациям массового пребывания местных жителей.

Только по одному из таких эпизодов в результате удара погибли трое и были ранены 11 гражданских жителей райцентра.

В СБУ подчеркнули, что такие действия грубо нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Лапандину о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

