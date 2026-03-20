Полковнику рф, який командував обстрілами Покровська із систем "Торнадо", заочно повідомили про підозру
УНН
Командир 439-ї бригади анатолій лапандін організував удари по житлових будинках та школі. Внаслідок атак загинули троє та поранені 11 мирних жителів.
Служба безпеки зібрала доказову базу на воєнного злочинця рф, який організував цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури Покровська, передає УНН із посиланням на СБУ.
За матеріалами справи, йдеться про полковника анатолія лапандіна – командира 439-ї реактивної артилерійської бригади Південного військового округу країни-агресора.
Як встановило розслідування, протягом 2023 року він командував артилерійськими ударами по житлових будинках і навчальному закладі фронтового міста.
Для атак по цивільних об’єктах ворог використовував реактивні системи залпового вогню "Торнадо".
Під час обстрілів підлеглі лапандіна застосовували осколково-фугасні некеровані реактивні снаряди, які спрямовували по локаціях масового перебування місцевих жителів.
Лише по одному із таких епізодів унаслідок удару загинуло троє та було поранено 11 цивільних мешканців райцентру.
У СБУ наголосили, що такі дії грубо порушують вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Лапандіну про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).