21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Полковнику рф, який командував обстрілами Покровська із систем "Торнадо", заочно повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 2568 перегляди

Командир 439-ї бригади анатолій лапандін організував удари по житлових будинках та школі. Внаслідок атак загинули троє та поранені 11 мирних жителів.

Полковнику рф, який командував обстрілами Покровська із систем "Торнадо", заочно повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на воєнного злочинця рф, який організував цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури Покровська, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, йдеться про полковника анатолія лапандіна – командира 439-ї реактивної артилерійської бригади Південного військового округу країни-агресора.

Як встановило розслідування, протягом 2023 року він командував артилерійськими ударами по житлових будинках і навчальному закладі фронтового міста.

Для атак по цивільних об’єктах ворог використовував реактивні системи залпового вогню "Торнадо".

Під час обстрілів підлеглі лапандіна застосовували осколково-фугасні некеровані реактивні снаряди, які спрямовували по локаціях масового перебування місцевих жителів.

Лише по одному із таких епізодів унаслідок удару загинуло троє та було поранено 11 цивільних мешканців райцентру.

У СБУ наголосили, що такі дії грубо порушують вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Лапандіну про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

