Полицию в Киевской области возглавил Щадило, а Небытов получил должность заместителя главы Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Полицию Киевской области возглавил генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило. Андрей Небытов назначен на должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.
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«Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу руководителя полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило», - говорится в сообщении.
Сообщается, что Выговский поблагодарил бывшего руководителя Андрея Небытова за работу и пожелал успехов на новой должности.
«Отныне Андрей Небытов назначен на должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины», - отмечается в сообщении.
Выговский заявил, что Щадило продолжит положительные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации.
«Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности», - сказал Выговский.
Анатолий Щадило в свою очередь отметил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания безопасной среды для граждан.
Добавим
Анатолий Щадило был начальником Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, а перед этим руководителем полиции Хмельницкой области.
Дополнение
В июле Кабмин назначил Ивана Выговского главой Нацполиции.