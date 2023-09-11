Полицию в Киевской области возглавил Щадило, а Небытов получил должность заместителя главы Нацполиции

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«Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу руководителя полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Выговский поблагодарил бывшего руководителя Андрея Небытова за работу и пожелал успехов на новой должности.

«Отныне Андрей Небытов назначен на должность заместителя Председателя Национальной полиции Украины», - отмечается в сообщении.

Выговский заявил, что Щадило продолжит положительные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации.

«Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности», - сказал Выговский.

Анатолий Щадило в свою очередь отметил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания безопасной среды для граждан.

Добавим

Анатолий Щадило был начальником Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, а перед этим руководителем полиции Хмельницкой области.

Дополнение

В июле Кабмин назначил Ивана Выговского главой Нацполиции.