Поліцію в Київській області очолив Щадило, а Нєбитов отримав посаду заступника голови Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Поліцію Київської області очолив генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило. Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника Голови Національної поліції України. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.
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«Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Вигівський подякував колишньому керівнику Андрію Нєбитову за роботу та побажав успіхів на новій посаді.
«Відтепер Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника Голови Національної поліції України», - зазначається в повідомленні.
Вигівський заявив, що Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації.
«Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності», - сказав Вигівський.
Анатолій Щадило в свою чергу зазначив, що докладе усіх зусиль задля підтримання в області порядку і створення безпекового середовища для громадян.
Додамо
Анатолій Щадило був начальником Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, а перед цим керівником поліції Хмельниччини.
Доповнення
В липні Кабмін призначив Івана Вигівського головою Нацполіції.