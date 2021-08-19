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Полицию Харьковской области возглавил директор экспертно-криминалистического центра Станислав Перлин

Полицию Харьковской области возглавил директор экспертно-криминалистического центра Станислав Перлин

Киев  •  УНН

 • 169662 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Харьковской области новым начальником Главного управления Национальной полиции стал руководитель Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Станислав Перлин. По информации УНН приказ о его назначении на должность уже подписан.

До этого должность главы полиции области занимал Андрей Рубель.

Кто такой Станислав Перлин

Станислав Перлин родился в 1968 году в Харькове. Проходил службу в армии в период с 1986 по 1988 год. В органах внутренних дел с 1991 года. Работу начал следователем отдела внутренних дел Фрунзенского района Харькова. Весь период службы Перлина связан с Харьковом и Харьковской областью.

В разное время служил начальником уголовного розыска Фрунзенского РО, начальником Фрунзенского РО, начальником криминальной милиции Дзержинского РО. В 2004 году перешел на работу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД в Харьковской области (сейчас Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины), который с тех пор возглавляет.

Кандидат юридических наук.

Как сообщал УНН, также сменился глава ГУНП в Одесской области.

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