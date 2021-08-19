Поліцію Харківської області очолив директор експертно-криміналістичного центру Станіслав Перлін

До цього посаду очільника поліції області обіймав Андрій Рубель.

Хто такий Станіслав Перлін

Станіслав Перлін народився 1968 року у Харкові. Проходив службу в армії у період з 1986 по 1988 рік. В органах внутрішніх справ з 1991 року. Роботу почав слідчим відділу внутрішніх справ Фрунзенського району Харкова. Весь період служби Перліна пов'язаний з Харковом та Харківською областю.

В різний час служив начальником карного розшуку Фрунзенського РВ, начальником Фрунзенського РВ, начальником кримінальної міліції Дзержинського РВ. У 2004 році перейшов на роботу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС у Харківській області (наразі Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України), який з того часу очолює.

Кандидат юридичних наук.

Як повідомляв УНН, також змінився очільник ГУНП в Одеській області.