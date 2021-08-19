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Поліцію Харківської області очолив директор експертно-криміналістичного центру Станіслав Перлін

Поліцію Харківської області очолив директор експертно-криміналістичного центру Станіслав Перлін

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Харковскій області новим начальником Головного управління Національної поліції став керівник Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Станіслав Перлін. За інформацією УНН наказ про його призначення на посаду вже підписаний.

До цього посаду очільника поліції області обіймав Андрій Рубель.

Хто такий Станіслав Перлін

Станіслав Перлін народився 1968 року у Харкові. Проходив службу в армії у період з 1986 по 1988 рік. В органах внутрішніх справ з 1991 року. Роботу почав слідчим відділу внутрішніх справ Фрунзенського району Харкова. Весь період служби Перліна пов'язаний з Харковом та Харківською областю.

В різний час служив начальником карного розшуку Фрунзенського РВ, начальником Фрунзенського РВ, начальником кримінальної міліції Дзержинського РВ. У 2004 році перейшов на роботу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС у Харківській області (наразі Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України), який з того часу очолює.

Кандидат юридичних наук.

Як повідомляв УНН, також змінився очільник ГУНП в Одеській області. 

Українські Національні Новини

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