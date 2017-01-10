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Полиция задержала в Кривом Роге мужчину, который поджег помещение районного суда

Полиция задержала в Кривом Роге мужчину, который поджег помещение районного суда

Киев • УНН

 • 7173 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который поджег помещение районного суда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Так, 3 января в Покровское отделение полиции обратились сотрудники районного суда с письменным заявлением о том, что неизвестные лица подожгли архивное помещение здания суда.

На место происшествия сразу же были направлены сотрудники полиции, которые осмотрели место преступления и обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров, обмотанную тканью белого цвета и скотчем. В бутылке находилась жидкость желто-коричневого цвета. Также были опрошены сотрудники суда, которые объяснили, что в связи с новогодними праздниками районный суд не работал, камер видеонаблюдения в здании нет, в то время сотрудников охраны тоже не было.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства и следы. Вскоре, во время проведения следственных (розыскных) мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, местного 45-летнего жителя, который как оказалось, находится на учете в психоневрологическом диспансере.

По словам злоумышленника, в новогоднюю ночь он подъехал на велосипеде к зданию районного суда, заранее приготовив орудие поджога - бутылку с горючим веществом, которую поджег и бросил в окно, после чего сразу скрылся с места происшествия.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Следственные действия по данному делу продолжаются. Задержанный мужчина не будет отвечать юридически, так как является невменяемым. Он направлен на принудительное лечение в ПНД.

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