Поліція затримала у Кривому Розі чоловіка, який підпалив приміщення районного суду

Так, 3 січня до Покровського відділення поліції звернулися співробітники районного суду із письмовою заявою про те, що невідомі особи підпалили архівне приміщення будівлі суду.

На місце події одразу ж були направлені співробітники поліції, які оглянули місце злочину та виявили пластикову пляшку об’ємом 0,5 літрів, обмотану тканиною білого кольору та скотчем. В пляшці знаходилася рідина жовто-коричневого кольору. Також були опитані співробітники суду, які пояснили, що у зв’язку з новорічними святами районний суд не працював, камер відеоспостереження в будівлі немає, на той час співробітників охорони теж не було.

З місця події були вилучені речові докази та сліди. Невдовзі, під час проведення слідчих (розшукових) заходів співробітники поліції встановили та затримали зловмисника, місцевого 45—річного жителя, який як виявилось, знаходиться на обліку в психоневрологічному диспансері.

За словами зловмисника, в новорічну ніч він під’їхав на велосипеді до будівлі районного суду, завчасно приготувавши знаряддя підпалу — пляшку з горючою речовиною, яку підпалив та кинув у вікно, після чого одразу зник з місця події.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Слідчі дії по даній справі тривають. Затриманий чоловік не відповідатиме юридично, так як є неосудним. Його направлено на примусове лікування до ПНД.