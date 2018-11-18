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Полиция задержала подозреваемого в похищении 1,8 млн грн у инкассаторов

Полиция задержала подозреваемого в похищении 1,8 млн грн у инкассаторов

Киев  •  УНН

 • 12170 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полиция задержала одного из подозреваемых в совершении нападения на инкассаторскую машину и похищении 1,8 млн гривен. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

"Оперативники Киевской области задержали одного из грабителей, которые похитили из инкассаторской машины 1,8 млн  гривен", - сообщили в пресс-службе.

В полиции рассказали, что сейчас деньги, похищенные из инкассаторской машины, изъяты и находятся в отделе полиции.

По данным полиции, после введенного плана "Перехват" автомобиль с характерным повреждением, на котором во время побега вероятные грабители задели другую машину, обнаружили в Киеве. К тому времени злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины.

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Вблизи места обнаружения автомобиля правоохранители нашли и подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя. У него в кармане правоохранители обнаружили крупные пакеты - именно в них злоумышленник собирался переносить украденные деньги.

Впоследствии при осмотре авто с участием работников Приватбанка полицейские изъяли 5 кассет с деньгами.

Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания. Он родом из Житомирской области, ранее уже отсидел 15 лет за совершение разбоев и грабежей. Последний раз был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которого погиб от нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по "закону Савченко".

Сейчас правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Как сообщал УНН, в субботу утром в Ирпене Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину. Был введен план "Перехват".

Неизвестные, бежавших после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, похитив 1,8 млн грн, уехали на внедорожнике Mitsubishi Pajero.

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