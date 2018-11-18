Поліція затримала підозрюваного у викраденні 1,8 млн грн в інкасаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину й викраденні 1,8 мільйонів гривень. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.
"Оперативники Київщини затримали одного з грабіжників, які викрали з інкасаторської машини 1,8 млн гривень", - повідомили в прес-службі.
У поліції розповіли, що наразі гроші, викрадені з інкасаторської машини, вилучені та знаходяться у відділі поліції.
За даними поліції, після введеного плану "Перехоплення" автомобіль з характерним пошкодженням, на якому під час втечі ймовірні грабіжники зачепили іншу машину, виявили у Києві. На той час зловмисники вже встигли замінити номерні знаки. Державні знаки, які бачили під час скоєння злочину, правоохоронці вилучили з каналізаційного люку неподалік автівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'явилося фото джипа втікачів з місця пограбування інкасаторів
Поблизу місця виявлення автівки правоохоронці знайшли й підозрілого чоловіка, схожого на розшукуваного грабіжника. У нього в кишені правоохоронці виявили великі пакети – саме в них зловмисник збирався переносити вкрадені гроші.
Згодом під час огляду авто за участю працівників Приватбанку поліцейські вилучили 5 касет з грошима.
Затриманий наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він родом з Житомирщини, раніше вже відсидів 15 років за вчинення розбоїв і грабежів. Востаннє був засуджений до 10 років за скоєння розбійного нападу на помешкання, господар якого загинув від нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний був звільнений раніше строку за "законом Савченко".
Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).
Як повідомляв УНН, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план "Перехоплення".
Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.