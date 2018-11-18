Поліція затримала підозрюваного у викраденні 1,8 млн грн в інкасаторів

ukru
Ексклюзив
09:46 • 1254 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 22013 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 77618 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 208237 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 505809 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 490272 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 472673 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465623 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333812 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268905 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 107071 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 110610 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 105207 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 95497 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 61790 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 77618 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 457974 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 539966 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 463093 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 411667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 17445 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 177616 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174098 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174170 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168279 перегляди
Актуальне
Поліція затримала підозрюваного у викраденні 1,8 млн грн в інкасаторів

Поліція затримала підозрюваного у викраденні 1,8 млн грн в інкасаторів

Київ • УНН

 • 12181 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину й викраденні 1,8 мільйонів гривень. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

"Оперативники Київщини затримали одного з грабіжників, які викрали з інкасаторської машини 1,8 млн гривень", - повідомили в прес-службі.

У поліції розповіли, що наразі гроші, викрадені з інкасаторської машини, вилучені та знаходяться у відділі поліції.

За даними поліції, після введеного плану "Перехоплення" автомобіль з характерним пошкодженням, на якому під час втечі ймовірні грабіжники зачепили іншу машину, виявили у Києві. На той час зловмисники вже встигли замінити номерні знаки. Державні знаки, які бачили під час скоєння злочину, правоохоронці вилучили з каналізаційного люку неподалік автівки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'явилося фото джипа втікачів з місця пограбування інкасаторів

Поблизу місця виявлення автівки правоохоронці знайшли й підозрілого чоловіка, схожого на розшукуваного грабіжника. У нього в кишені правоохоронці виявили великі пакети – саме в них зловмисник збирався переносити вкрадені гроші.

Згодом під час огляду авто за участю працівників Приватбанку поліцейські вилучили 5 касет з грошима.

Затриманий наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він родом з Житомирщини, раніше вже відсидів 15 років за вчинення розбоїв і грабежів. Востаннє був засуджений до 10 років за скоєння розбійного нападу на помешкання, господар якого загинув від нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний був звільнений раніше строку за "законом Савченко".

Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Як повідомляв УНН, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план "Перехоплення".

Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55