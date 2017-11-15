Полиция задержала активистку Femen, которая подожгла фотолокацию в центре Винницы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве работники винницкой полиции задержали 25-летнюю активистку Femen, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП Винницкой области в Facebook.
"Сегодня в Киеве работниками винницкой полиции задержали 25-летнюю особу, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы", - говорится в сообщении.
Решаются вопросы об объявлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования.
За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, активистка Femen в Виннице подожгла декорацию у магазина Roshen.