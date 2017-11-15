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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25958 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 45286 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54996 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59223 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52592 просмотра

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11:14 • 94741 просмотра

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Полиция задержала активистку Femen, которая подожгла фотолокацию в центре Винницы

Полиция задержала активистку Femen, которая подожгла фотолокацию в центре Винницы

Киев  •  УНН

 • 11327 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве работники винницкой полиции задержали 25-летнюю активистку Femen, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП Винницкой области в Facebook.

"Сегодня в Киеве работниками винницкой полиции задержали 25-летнюю особу, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы", - говорится в сообщении.

Решаются вопросы об объявлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, активистка Femen в Виннице подожгла декорацию у магазина Roshen.

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