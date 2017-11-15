Поліція затримала активістку Femen, яка підпалила фотолокацію в центрі Вінниці

"Сьогодні у Києві працівниками вінницької поліції було затримано 25-річну особу, яка підозрюється у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі м.Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішуються питання про оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) та обранні міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, активістка Femen у Вінниці підпалила декорацію біля магазину Roshen.