Поліція затримала активістку Femen, яка підпалила фотолокацію в центрі Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві працівники вінницької поліції затримали 25-річну активістку Femen, яка підозрюється у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі м. Вінниці, передає УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП Вінниччини у Facebook.
"Сьогодні у Києві працівниками вінницької поліції було затримано 25-річну особу, яка підозрюється у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі м.Вінниці", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішуються питання про оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) та обранні міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.
За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, активістка Femen у Вінниці підпалила декорацію біля магазину Roshen.