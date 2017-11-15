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Поліція затримала активістку Femen, яка підпалила фотолокацію в центрі Вінниці

Поліція затримала активістку Femen, яка підпалила фотолокацію в центрі Вінниці

Київ • УНН

 • 11333 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві працівники вінницької поліції затримали 25-річну активістку Femen, яка підозрюється у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі м. Вінниці, передає УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП Вінниччини у Facebook.

"Сьогодні у Києві працівниками вінницької поліції було затримано 25-річну особу, яка підозрюється у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі м.Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішуються питання про оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) та обранні міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, активістка Femen у Вінниці підпалила декорацію біля магазину Roshen.

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