Полиция задержала 10 участников перестрелки в Киеве

Задержание произошло на ул. Чернобыльская, недалеко от общежития переселенцев. Правоохранител задержали три автомобиля с европейскими номерами. В автомобилях провели обыски, в ходе которых изъяли черные маски с отверстиями для глаз и рта. Полный список изъятых предметов пока неизвестен.

В полиции Киева подтвердили информацию, что задержанные лица имеют отношение к стрельбе, которая произошла возле общежития, в котором сейчас живут переселенцы из Донецкой и Луганской областей и участники добровольческих батальонов со своими семьями.



По неофициальной информации, задержании лица - это охранники владельца дома, в котором проживают переселенцы. Владелец дома приехал проверить состояние здания для подготовки ремонтных работ, вместе с охраной. Во время визита произошло столкновение между охранником и жителем дома, в случае которой пострадали оба мужчины.



Как сообщал УНН, в столице на улице Обуховской Святошинского района между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба.

"Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека: один из них доставили в больницу, другого не госпитализировали ", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.