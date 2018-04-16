Поліція затримала 10 учасників перестрілки у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Поліція затримала 10 чоловік, які причетні до перестрілки, яка сталася біля гуртожитку з переселенцями на вул. Обухівська в місті Києві, передає кореспондент УНН.
Затримання відбулося на вул. Чорнобильська, неподалік від гуртожитку переселенців. Спецпризначенці затримали три автомобілі з європейськими номерами. У автомобілях провели обшуки, в ході яких вилучили чорні маски з отворами для очей та рота. Повний список вилучених предметів наразі невідомий.
У поліції Києва підтвердили інформацію, що затримані особи мають відношення до стрілянини, яка сталася біля гуртожитку, у якому наразі мешкають переселенці з Донецької та Луганської областей та учасники добровольчих батальйонів із своїми сім’ями.
За неофіційною інформацією, затриманні особи - це охоронці власника будинку, у якому мешкають переселенці. Власник будинку приїхав перевірити стан будівлі для підготовки ремонтних робіт, разом з охороною. Під час візиту сталася сутичка між охоронцем та жителем будинку, вразі якої постраждали обидва чоловіки.
Як повідомляв УНН, у столиці на вулиці Обухівській Святошинського району між чоловіками виник конфлікт, під час якого сталася стрілянина.
“Між чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого пролунало кілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб: одного із них доставили в лікарню, іншого не госпіталізовували”, — йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.