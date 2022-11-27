Полиция зарегистрировала 12 нарушений законов и обычаев войны в Донецкой области

Детали

Сообщается, что российские оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов, а именно: Авдеевку, Бахмут, Часов Яр, пгт Кураховку, села Новоселовку первую, Карловку, Редкодуб. Захватчики били из ЗРК "С-300", артиллерии и ракет.

В результате атаки были уничтожены и повреждены 7 жилых домов, школа, здание фермерского хозяйства, складское помещение, недострой. Два ракетных удара зафиксированы по Часовом Яру, разрушения получили многоквартирные дома и инфраструктуру, убиты и травмированы.

Кроме этого, из ЗРК "С-300" оккупанты били по селу Редкодуб Лиманской общины. Они попали в частный дом, из-за чего погибли и получили ранения мирные жители.

В результате артиллерийских обстрелов города Бахмут погиб человек, повреждены частный дом и школа.

Напомним

За 26 ноября оккупанты убили 5 гражданских в Донецкой области, еще 4 человека в области получили ранения.