Поліція зареєструвала 12 порушень законів і звичаїв війни у Донецькій області

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Повідомляється, що російські окупанти обстріляли 7 населених пунктів, а саме: Авдіївку, Бахмут, Часів Яр, смт Курахівку, села Новоселівку першу, Карлівку, Рідкодуб. Загарбники били із ЗРК "С-300", артилерії та ракет.

Унаслідок атаки було знищено та пошкоджено 7 житлових будинків, школа, будівля фермерського господарства, складське приміщення, недобудова. Два ракетних удари зафіксовано по Часів Яру, руйнувань зазнали багатоквартирні будинки та інфраструктуру, є вбиті й травмовані.

Крім цього, із ЗРК "С-300" окупанти били по селу Рідкодуб Лиманської громади. Вони поцілили у приватний будинок, через що загинули та дістали поранення мирні жителі.

Внаслідок артилерійського обстрілу міста Бахмут загинула людина, пошкоджено приватний будинок і школу.

Нагадаємо

За 26 листопада окупанти вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 4 людини в області отримали поранення.