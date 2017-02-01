Полиция арестовала преступников за убийство "валютчика"

В конце прошлого года в городе Черкассы было совершено убийство 39-летнего жителя Черкасс. Труп мужчины в собственном автомобиле обнаружили местные жители. Как выяснили правоохранители, работавшие на месте совершения данного уголовного преступления, потерпевший погиб от полученных огнестрельных ранений.

Оперативники установили, что указанные лица ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за насильственные преступления и имели огнестрельное оружие. Членов организованной группы задержали в рамках спецоперации, которая осуществлялась совместными силами Департамента уголовного розыска и оперативников Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областей. Огнестрельное оружие с глушителем изъято.

Преступников задержали 24 января этого года. Задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и п.6, 12 ч.2 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Подозреваемым избрана мера пресечения содержание под стражей.