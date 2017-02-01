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Поліція заарештувала злочинців за вбивство "валютника"

Поліція заарештувала злочинців за вбивство "валютника"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Групу осіб, підозрюваних у нападах та вбивствах "валютників", заарештували в Черкасах. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.

Наприкінці минулого року в місті Черкаси було скоєно вбивство 39-річного жителя Черкас. Труп чоловіка у власному автомобілі виявили місцеві жителі. Як з’ясували правоохоронці, які працювали на місці вчинення даного кримінального правопорушення, потерпілий загинув від отриманих вогнепальних поранень.

Оперативники встановили, що вказані особи раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини та мали вогнепальну зброю. Членів організованої групи затримали в рамках спецоперації, яка здійснювалася спільними силами Департаменту карного розшуку та оперативників Черкаської, Вінницької і Хмельницької областей. Вогнепальну зброю з глушником вилучено.

Злочинців затримали 24 січня цього року. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п.6, 12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

За вчинене їм загрожує довічне позбавленням волі з конфіскацією майна. Підозрюваним обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.

 

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