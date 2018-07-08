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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127835 просмотра

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8 марта, 10:25 • 135143 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в жилом доме во Львове

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в жилом доме во Львове

Киев  •  УНН

 • 9972 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в жилом доме во Львове, во время которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Львовской области, передает УНН.

"В Лычаковский отдел полиции сегодня, 8 июля, около 16:32 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на ул.Некрасова во Львове, взорвался неизвестный предмет, в результате чего от полученных травм на месте происшествия погиб человек, еще один травмирован", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. На месте погиб человек, телесные повреждения получила женщина, которая находилась в момент взрыва в помещении.

Пострадавшую, данные которой устанавливаются, доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНН, в жилом доме во Львове взорвалась граната.

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