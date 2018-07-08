Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в жилом доме во Львове

"В Лычаковский отдел полиции сегодня, 8 июля, около 16:32 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на ул.Некрасова во Львове, взорвался неизвестный предмет, в результате чего от полученных травм на месте происшествия погиб человек, еще один травмирован", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. На месте погиб человек, телесные повреждения получила женщина, которая находилась в момент взрыва в помещении.

Пострадавшую, данные которой устанавливаются, доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНН, в жилом доме во Львове взорвалась граната.