Поліція встановлює обставини вибуху в житловому будинку у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в житловому будинку у Львові, під час якого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Львівської області, передає УНН.
"До Личаківського відділу поліції сьогодні, 8 липня, близько 16:32, надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир житлового будинку на вул.Некрасова у Львові, вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого від отриманих травм на місці події загинув чоловік, ще одна людина травмована", - йдеться в повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших служб. Попередньо встановлено, що в квартирі вибухнула граната. На місці загинув чоловік, тілесні ушкодження отримала жінка, яка перебувала на момент вибуху в помешканні.
Постраждалу, дані якої встановлюються, доставили до лікарні, їй надається медична допомога. Всі обставини події встановлюють правоохоронці.
Як повідомляв УНН, в житловому будинку у Львові вибухнула граната.