Полиция установила еще одного нарушителя ПДД во время смертельного ДТП в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ходе расследования смертельного ДТП на ул.Сумской в Харькове полиция установила еще одного нарушителя правил дорожнего движения во время аварии. По информации полиции, водитель автомобиля “Opel Vivaro” также начал движение на желтый сигнал светофора вместе с “Volkswagen Tuareg”. Об этом рассказал начальник отдела следственного управления харьковской полиции Александр Умников, передает УНН.
“Направленны материалы в Управление патрульной полиции города Харькова для решения вопроса о привлечении к административной ответственности водителя автомобиля „Opel Vivaro“, который начал движение рядом с автомобилем „Volkswagen Tuareg“ на желтый сигнал светофора”, — сообщил О.Умников.
Напомним, также решается вопрос о выделении материалов в отдельное производство относительно автошколы, где проходила обучение фигурант в уголовном производстве Зайцева.
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Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумской и переулка Мечникова автомобиль “Lexus RX” под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем “Volkswagen Touareg”. В результате столкновения “Lexus” вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.