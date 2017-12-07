Полиция установила еще одного нарушителя ПДД во время смертельного ДТП в Харькове

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 87352 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 59442 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108559 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109894 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128699 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106052 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107804 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113161 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117396 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Полиция установила еще одного нарушителя ПДД во время смертельного ДТП в Харькове

Полиция установила еще одного нарушителя ПДД во время смертельного ДТП в Харькове

Киев  •  УНН

 • 18133 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ходе расследования смертельного ДТП на ул.Сумской в ​​Харькове полиция установила еще одного нарушителя правил дорожнего движения во время аварии. По информации полиции, водитель автомобиля “Opel Vivaro” также начал движение на желтый сигнал светофора вместе с “Volkswagen Tuareg”. Об этом рассказал начальник отдела следственного управления харьковской полиции Александр Умников, передает УНН.

“Направленны материалы в Управление патрульной полиции города Харькова для решения вопроса о привлечении к административной ответственности водителя автомобиля „Opel Vivaro“, который начал движение рядом с автомобилем „Volkswagen Tuareg“ на желтый сигнал светофора”, — сообщил О.Умников.

Напомним, также решается вопрос о выделении материалов в отдельное производство относительно автошколы, где проходила обучение фигурант в уголовном производстве Зайцева.

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Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумской и переулка Мечникова автомобиль “Lexus RX” под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем “Volkswagen Touareg”. В результате столкновения “Lexus” вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

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