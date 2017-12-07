Поліція встановила ще одного порушника ПДР під час смертельної ДТП у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В ході розслідування смертельної ДТП на вул.Сумській у Харкові поліція встановила ще одного порушника правил дорожнього руху під час аварії. За інформацією поліції, водій автомобіля “Opel Vivaro” також почав рух на жовтий сигнал світлофора разом з “Volkswagen Tuareg”. Про це розповів начальник відділу слідчого управління харківської поліції Олександр Умніков, передає УНН.
“Направлені матеріали до Управління патрульної поліції міста Харкова для вирішення питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності водія автомобіля „Opel Vivaro“, який почав рух поруч з автомобілем „Volkswagen Tuareg“ на жовтий сигнал світлофору”, — повідомив О.Умніков.
Нагадаємо, також вирішується питання щодо виділення матеріалів в окреме провадження щодо автошколи, де проходила навчання фігурант у кримінальному провадженні Зайцева.
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Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.