Полиция обнаружила у жителя Днепра арсенал боеприпасов и наркотики

“Неизвестные спрятали между плитами мешок, в котором обнаружено 17 корпусов к гранатам РПГ-40, 2 корпуса гранат РГД-5, а также 140 патронов различного калибра. Следственно-оперативная группа полиции находку изъяла, а по факту происшествия начали уголовное производство”, — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий, полиция установила мужчину, жителя Днепра, который может быть причастен к хранению оружия. По месту жительства чужчины во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили незарегистрированное охотничье ружье и 70 патронов к нему, две гранаты РГД-5, гранату Ф-1, четыре запала к гранатам УЗРГМ и УЗРГМ-2 и столько же электродетонаторов, а также две коробки марихуаны весом 1 кг. Все изъятое направлено на экспертизу.

Как сообщили в полиции, в ближайшее время следователи дадут действиям мужчины окончательную правовую квалификацию и объявят о подозрении.

Напомним, 5 декабря правоохранители в Луганской области обнаружили тайник с боеприпасами.