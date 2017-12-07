Поліція виявила у мешканця Дніпра арсенал боєприпасів та наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області під час відпрацювання інформації щодо місця знаходження схованки з боєприпасами, поліція виявила мішок з гранатами та набоями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
“Невідомі заховали поміж плитами мішок, в якому виявлено 17 корпусів до гранат РПГ-40, 2 корпуси гранат РГД-5, а також 140 набоїв різного калібру. Слідчо-оперативною групою поліції знахідку було вилучено, а за фактом події розпочато кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.
В ході слідчих дій, поліція встановила чоловіка, мешканця Дніпра, який може бути причетним до зберігання зброї. За місцем проживання чоловіка під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили незареєстровану мисливську рушницю і 70 набоїв до неї, дві гранати РГД-5, гранату Ф-1, чотири запали до гранат УЗРГМ та УЗРГМ-2 та стільки ж електродетонаторів, а також дві коробки марихуани вагою 1 кг. Все вилучене направлено на експертизу.
Як повідомили у поліції, найближчим часом слідчі дадуть діям чоловіка остаточну правову кваліфікацію та оголосять про підозру.
Нагадаємо, 5 грудня правоохоронці на Луганщині виявили схованку з боєприпасами.