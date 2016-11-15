Полиция разоблачила в Одессе врачей, которые выдавали фиктивные справки о беременности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полиция разоблачила в Одессе иностранку и трех врачей, которые выдавали женщинам фиктивные справки о беременности для регистрации браков с иностранцами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции области.
Преступную схему организовали 30-летняя иностранка и трое врачей одного из медицинских учреждений Одессы. Медработники за денежное вознаграждение выдавали женщинам фиктивные справки о беременности, которые становились основанием для регистрации браков с иностранцами и дальнейшей их легализации на территории Украины.
Установлено, что медработники за денежное вознаграждение выдавали женщинам фиктивные справки о беременности для регистрации браков с иностранцами и дальнейшей их легализации на территории Украины.
Клиентами злоумышленников становились, в основном, выходцы из стран миграционного риска. Всего правоохранители обнаружили более 60 фактов использования поддельных справок.
Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Лицам, причастным к совершению преступлений, сообщается о подозрении за 28 фактами.