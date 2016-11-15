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15 марта, 19:03 • 110353 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152900 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129163 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122309 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108031 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103129 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99376 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Полиция разоблачила в Одессе врачей, которые выдавали фиктивные справки о беременности

Полиция разоблачила в Одессе врачей, которые выдавали фиктивные справки о беременности

Киев • УНН

 • 8747 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Полиция разоблачила в Одессе иностранку и трех врачей, которые выдавали женщинам фиктивные справки о беременности для регистрации браков с иностранцами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции области.

Преступную схему организовали 30-летняя иностранка и трое врачей одного из медицинских учреждений Одессы. Медработники за денежное вознаграждение выдавали женщинам фиктивные справки о беременности, которые становились основанием для регистрации браков с иностранцами и дальнейшей их легализации на территории Украины.

Установлено, что медработники за денежное вознаграждение выдавали женщинам фиктивные справки о беременности для регистрации браков с иностранцами и дальнейшей их легализации на территории Украины.

Клиентами злоумышленников становились, в основном, выходцы из стран миграционного риска. Всего правоохранители обнаружили более 60 фактов использования поддельных справок.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Лицам, причастным к совершению преступлений, сообщается о подозрении за 28 фактами.

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