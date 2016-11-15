Поліція викрила в Одесі лікарів, які видавали фіктивні довідки про вагітність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Поліція викрила в Одесі іноземку та трьох лікарів, які видавали жінкам фіктивні довідки про вагітність для реєстрації шлюбів з іноземцями. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції області.
Злочинну схему організували 30-річна іноземка та троє лікарів одного з медичних закладів Одеси. Медпрацівники за грошову винагороду видавали жінкам фіктивні довідки про вагітність, що ставали підставою для реєстрації шлюбів з іноземцями та подальшої їх легалізації на території України.
Встановлено, що медпрацівники за грошову винагороду видавали жінкам фіктивні довідки про вагітність для реєстрації шлюбів з іноземцями та подальшої їх легалізації на території України.
Клієнтами зловмисників ставали, в основному, вихідці з країн міграційного ризику. Усього правоохоронці виявили понад 60 фактів використання підроблених довідок.
Кримінальне провадження розсідується за ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Особам, причетним до вчинення злочинів, повідомлено про підозру за 28 фактами.