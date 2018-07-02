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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 81334 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111611 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132574 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139490 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175996 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155226 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142490 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Полиция открыла дело по факту убийства Ржевского

Полиция открыла дело по факту убийства Ржевского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Следственное управление Дарницкого района Национальной полиции г. Киева открыло уголовное производство по факту убийства предпринимателя Дмитрия Ржевского. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, передает УНН.

“По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство)”, — сказали в полиции.

При этом столичные правоохранители заметили, что по данному делу назначен ряд экспертиз.

Вместе с тем в полиции Киева уклонились от комментирования ранее озвучиваемых версий относительно совершенного преступления.

Как сообщал УНН, в Киеве убили строителя столичной недвижимости Азарова. В пятницу, 29 июня, в Дарницком районе столицы было обнаружено тело Дмитрия Ржевского. Мужчина скончался от многочисленных колото-резаных ранений, вероятно, нанесенных ножом.

Имя убитого предпринимателя связывают с рядом строительных проектов по столичной недвижимости, которая, вероятно, принадлежит семье бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

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