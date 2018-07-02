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Поліція відкрила справу за фактом вбивства Ржавського

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Слідче управління Дарницького району Національної поліції м. Києва відкрило кримінальне провадження за фактом вбивства підприємця Дмитра Ржавського. Про це повідомили УНН у пресс-службі Національної поліції м.Києва, передає УНН.

“За фактом події відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство)”, — сказали у поліції.

При цьому столичні правоохоронці зауважили, що у даній справі призначено низку експертиз.

Разом з тим у поліції м.Києва ухилились від коментування раніше озвучуваних версій щодо скоєного злочину.

Як повідомляв УНН, у Києві вбили будівельника столичної нерухомості Азарова. У п’ятницю, 29 червня, у Дарницькому районі столиці виявлено тіло Дмитра Ржавського. Чоловік помер від численних колото-різаних поранень, ймовірно, нанесених ножем.

Ім’я вбитого підприємця пов’язують із низкою будівельних проектів по столичній нерухомості, яка, ймовірно, належить родині колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

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