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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Полиция открыла дело по факту побега подозреваемого в убийстве из суда

Киев • УНН

 • 11055 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту побега подозреваемого в убийстве из зала Голосеевского суда города Киева. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Полиция открыла дело по факту побега подозреваемого в убийстве из суда

"Открыли производства по статье 393 - "Побег из-под стражи", - отметили в ведомстве.

При этом в пресс-службе столичной прокуратуры корреспонденту сообщили УНН, что из зала судебного заседания Голосеевского районного суда в Киеве вчера, 6 декабря, бежал подозреваемый в умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК Украины) Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения.

В конце сентября фигурант ДТП, который попал в больницу с телесными повреждениями и находившийся там под охраной сотрудников полиции, убежал.

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