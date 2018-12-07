Полиция открыла дело по факту побега подозреваемого в убийстве из суда
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту побега подозреваемого в убийстве из зала Голосеевского суда города Киева. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Открыли производства по статье 393 - "Побег из-под стражи", - отметили в ведомстве.
При этом в пресс-службе столичной прокуратуры корреспонденту сообщили УНН, что из зала судебного заседания Голосеевского районного суда в Киеве вчера, 6 декабря, бежал подозреваемый в умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК Украины) Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения.
В конце сентября фигурант ДТП, который попал в больницу с телесными повреждениями и находившийся там под охраной сотрудников полиции, убежал.