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Поліція відкрила справу за фактом втечі підозрюваного у вбивстві із суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом втечі підозрюваного у вбивстві із зали Голосіївського суду міста Києва. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Поліція відкрила справу за фактом втечі підозрюваного у вбивстві із суду

"Відкрили провадження за статтею 393 - "Втеча з-під варти", - зазначили у відомстві.

При цьому в прес-службі столичної прокуратури кореспонденту УНН повідомили, що із зала судового засідання Голосіївського районного суду в місті Києві вчора, 6 грудня, втік підозрюваний в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України) Йолкін Андрій Валерійович, 1988 року народження.

Нагадаємо, наприкінці вересня фігурант ДТП, який потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями і який перебував там під охороною працівників поліції, втік.

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