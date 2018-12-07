Поліція відкрила справу за фактом втечі підозрюваного у вбивстві із суду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом втечі підозрюваного у вбивстві із зали Голосіївського суду міста Києва. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
"Відкрили провадження за статтею 393 - "Втеча з-під варти", - зазначили у відомстві.
При цьому в прес-службі столичної прокуратури кореспонденту УНН повідомили, що із зала судового засідання Голосіївського районного суду в місті Києві вчора, 6 грудня, втік підозрюваний в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України) Йолкін Андрій Валерійович, 1988 року народження.
Нагадаємо, наприкінці вересня фігурант ДТП, який потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями і який перебував там під охороною працівників поліції, втік.