Полиция открыла производство по факту повреждения железнодорожного пути в Луганской области

"Внесение сведения в ЕРДР по ст.277 Уголовного кодекса Украины (повреждение путей сообщения и транспортных средств", - сказала Т.Погукай.

Она добавила, что активисты продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области.

"Нарушений общественного порядка нет", - сказала Т.Погукай.

Как сообщал УНН, в СБУ прокомментировали блокировки движения железнодорожного транспорта до и из Донбасса.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области .