Полиция открыла производство по факту повреждения железнодорожного пути в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту повреждения железнодорожного пути в Луганской области. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Внесение сведения в ЕРДР по ст.277 Уголовного кодекса Украины (повреждение путей сообщения и транспортных средств", - сказала Т.Погукай.
Она добавила, что активисты продолжают блокировать железнодорожные пути в Луганской области.
"Нарушений общественного порядка нет", - сказала Т.Погукай.
Как сообщал УНН, в СБУ прокомментировали блокировки движения железнодорожного транспорта до и из Донбасса.
Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.
Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области .