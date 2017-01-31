Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження залізничної колії на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом пошкодження залізничної колії у Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
“Внесено відомості до ЄРДР за ст.277 Кримінального кодексу України (пошкодження шляхів сполучення транспортних засобів”, — сказала Т.Погукай.
Вона додала, що активісти продовжують блокувати залізничну колію у Луганській області.
“Порушень громадського порядку немає”, — сказала Т.Погукай.
Як повідомляв УНН, у СБУ прокоментували блокування руху залізничного транспорту до та з Донбасу.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.