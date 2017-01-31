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Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження залізничної колії на Луганщині

Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження залізничної колії на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом пошкодження залізничної колії у Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.

“Внесено відомості до ЄРДР за ст.277 Кримінального кодексу України (пошкодження шляхів сполучення транспортних засобів”, — сказала Т.Погукай.

Вона додала, що активісти продовжують блокувати залізничну колію у Луганській області.

“Порушень громадського порядку немає”, — сказала Т.Погукай.

Як повідомляв УНН, у СБУ прокоментували блокування руху залізничного транспорту до та з Донбасу.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.

Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.

Українські Національні Новини

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