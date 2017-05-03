Полиция открыла производство по факту массовой драки во Львове

Так, полиция открыла уголовное производство по факту массовой драки у стадиона во Львове за ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Правоохранители задержали 29 человек, устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 30 апреля в 14.45 на оперативную линию 102 в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка по улице Клепаривской, возле стадиона СКА во Львове.

"Мы задержали 29 участников в возрасте от 18 до 25 лет. У них изъято запрещенные предметы: ножи, топор, металлические трубы, деревянные биты и другое. О причинах конфликта, пока никаких вразумительных объяснений ребята не дают. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия чтобы исключить подобные ситуации в дальнейшем ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во Львовской области неизвестные обстреляли трех рыбаков.