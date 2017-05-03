Поліція відкрила провадження за фактом масової бійки у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За фактом конфлікту поблизу стадіону СКА у Львові відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Так, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масової бійки біля стадіону у Львові за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Правоохоронці затримали 29 осіб, встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 30 квітня о 14.45 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові.
“Ми затримали 29 учасників, віком від 18 до 25 років. У них вилучено заборонені предмети: ножі, сокиру, металеві труби, дерев’яні бити та інше. Щодо причин конфлікту, поки що ніяких зрозумілих пояснень хлопці не дають. Зараз проводяться слідчі дії, встановлюються усі обставини події щоб унеможливити подібні ситуації в подальшому”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Львівщині невідомі обстріляли трьох рибалок.