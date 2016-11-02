Полиция открыла уголовное производство против служащих Броварского ГАСК

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении ими уголовного преступления, предусмотренного ст.366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов).

Следствие продолжается.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что децентрализация в сфере строительства и передача полномочий контроля местным архстройинспекциям, может вызвать коррупционные проявления. Так, по словам А.Топала, не исключено, что местные строительные инспекции могут стать инструментом конкурентных войн между застройщиками.

"Может быть и такое: то, что инспекции подконтрольны не тем влиятельным группам, к которым относится застройщик на месте. И такие перекосы также могут быть. Идет таким образом перераспределение строительного рынка", - отметил он.