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Полиция открыла уголовное производство из-за подписей на пустом протоколе на выборах в Харькове

Киев • УНН

 • 20846 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Полиция возбудила уголовное производство по факту выявленного нарушения на избирательном участке в Киевском районе Харькова. Члены комиссии поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

Полиция открыла уголовное производство из-за подписей на пустом протоколе на выборах в Харькове

Подробности

Сообщение о нарушении поступило в Харьковское районное управление полиции №1 от Гражданской сети ОПОРА 31 октября в 11:03.

По адресу избирательного участка, расположенного по улице Олеся Гончара, выезжала следственно-оперативная Харьковского районного управления полиции №1.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии добровольно выдала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. На каждом из них наверху был написан "образец". Указанные экземпляры изъяты во время проведения осмотра и помещены в бумажный пакет, который был опечатан с подписями участников следственного действия.

По данному факту следователям ХРУП №1 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательного ящика, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы харьковского городского головы, назначенные в связи со смертью Геннадия Кернеса. Явка избирателей низкая. И несколько часов до закрытия участков горожан начали обзванивать и приглашать на голосование, обращение завершалось избирательным слоганом кандидата Игоря Терехова.

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