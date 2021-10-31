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Поліція відкрила кримінальне провадження через підписи на порожньому протоколі на виборах у Харкові

Київ • УНН

 • 20846 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявленого порушення на виборчій дільниці у Київському районі Харкова. Члени комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Національної поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження через підписи на порожньому протоколі на виборах у Харкові

Деталі

Повідомлення про порушення надійшло до Харківського районного управління поліції №1 від Громадянської мережі ОПОРА 31 жовтня об 11:03.

За адресою виборчої дільниці, розташованій по вулиці Олеся Гончара, виїжджала слідчо-оперативна Харківського районного управління поліції №1.

Поліцейські провели огляд місця події. Заступник голови дільничної виборчої комісії добровільно видала два однакових примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На кожному з них вгорі було написано «зразок». Вказані примірники вилучені під час проведення огляду та поміщені до паперового пакету, який опечатано з підписами учасників слідчої дії.

За даним фактом слідчим ХРУП №1 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса. Явка виборців низька. І кілька годин до закриття дільниць містян почали обзвонювати та запрошувати на голосування, звернення завершувалося виборчим слоганом кандидата Ігоря Терехова

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