Полиция в Одессе со штурмом задержала преступную группу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Полиция в Одессе задержала преступную группу, штурмом взяв квартиру, где скрывались злоумышленники после убийства одессита. Об этом сообщает отдел коммуникации в Одесской области, передает УНН.
Так, утром 6 января в Одессе трое неизвестных, под видом работников коммунальных служб проникли в квартиру одесситов. Связав хозяев, злоумышленники, применяя физическое насилие, потребовали у супругов материальные ценности. От полученных телесных повреждений 68-летний хозяин квартиры умер на месте.
Преступление раскрыли в течение нескольких часов. Собирая информацию, полицейские вышли на след нападавших и установили место, где они скрывались. Было установлено, что в преступную группу с признаками организованности входили, как одесситы, так и неоднократно судимые граждане соседнего государства.
"Чтобы не допустить их побега или повторного совершения преступлений, руководством полиции было принято решение штурмовать квартиру, в которой они находились. В результате силового штурма, проведенного бойцами спецподразделения ГУНП в Одесской области, злоумышленники задержаны", - говорится в сообщении.
"Полиция Одесской области продолжает нести службу в усиленном режиме, чтобы одесситы и гости города чувствовали себя в безопасности и мирно встретили праздники", - прокомментировал начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.