Поліція в Одесі зі штурмом затримала злочинну групу

Так, вранці 6 січня в Одесі троє невідомих, під виглядом працівників комунальних служб проникли до квартири одеситів. Зв’язавши господарів, зловмисники, застосовуючи фізичне насилля, почали вимагати у подружжя матеріальні цінності. Від отриманих тілесних ушкоджень 68-річний господар квартири помер на місці.

Злочин розкрили протягом кількох годин. Збираючи інформацію, поліцейські вийшли на слід нападників та встановили місце, де вони переховувались. Було встановлено, що до злочинної групи з ознаками організованості входили, як одесити, так і неодноразово засуджені громадяни сусідньої держави.

"Аби не допустити їх втечі або повторного скоєння злочинів, керівництвом поліції було прийнято рішення штурмувати квартиру, в якій вони знаходилися. У результаті силового штурму, проведеного бійцями спецпідрозділу ГУНП в Одеській області, зловмисники затримані", - йдеться у повідомленні.

"Поліція Одещини продовжує нести службу у посиленому режимі, аби одесити і гості міста почувалися у безпеці та мирно зустріли свята", - прокоментував начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін.