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Поліція в Одесі зі штурмом затримала злочинну групу

Поліція в Одесі зі штурмом затримала злочинну групу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Поліція в Одесі затримала злочинну групу, штурмом взявши квартиру, де переховувалися зловмисники після вбивства одесита. Про це повідомляє відділ комунікації в Одеській області, передає УНН.

Так, вранці 6 січня в Одесі троє невідомих, під виглядом працівників комунальних служб проникли до квартири одеситів. Зв’язавши господарів, зловмисники, застосовуючи фізичне насилля, почали вимагати у подружжя матеріальні цінності. Від отриманих тілесних ушкоджень 68-річний господар квартири помер на місці.

Злочин розкрили протягом кількох годин. Збираючи інформацію, поліцейські вийшли на слід нападників та встановили місце, де вони переховувались. Було встановлено, що до злочинної групи з ознаками організованості входили, як одесити, так і неодноразово засуджені громадяни сусідньої держави.

"Аби не допустити їх втечі або повторного скоєння злочинів, керівництвом поліції було прийнято рішення штурмувати квартиру, в якій вони знаходилися. У результаті силового штурму, проведеного бійцями спецпідрозділу ГУНП в Одеській області, зловмисники затримані", - йдеться у повідомленні.

"Поліція Одещини продовжує нести службу у посиленому режимі, аби одесити і гості міста почувалися у безпеці та мирно зустріли свята", - прокоментував начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін.

Українські Національні Новини

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