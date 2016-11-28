Полиция Уганды заявила о 62 погибших в результате столкновений с повстанцами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Число погибших в результате столкновений на западе Уганды выросло до 62, полиции в понедельник удалось взять под свой контроль дворец племенного короля после столкновений на выходных. Об этом сообщил представитель региональной полиции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"До этого времени нам удалось убить 46 из королевской стражи и мы также арестовали 139", - сказал представитель полиции Мансур Сувед.
По его словам, количество погибших полицейских возросло до 16 с 14 после того, как двое сотрудников умерли от травм.
Полиция задержала Ч.Мумбере в воскресенье и обвинила его сторонников в попытке создать новое государство в районе недалеко от границы с Демократической Республикой Конго.
Ни одного заявления от короля не поступало.