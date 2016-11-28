Поліція Уганди заявила про 62 загиблих внаслідок зіткнень з повстанцями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок зіткнень на заході Уганди зросла до 62, поліції в понеділок вдалося взяти під свій контроль палац племінного короля після сутичок на вихідних. Про це повідомив представник регіональної поліції, передає УНН з посиланням на Reuters.
"До цих пір нам вдалося вбити 46 з королівської варти і ми також заарештували 139", - сказав представник поліції Мансур Сувед.
За його словами, кількість загиблих поліцейських зросла до 16 з 14 після того, як двоє співробітників померли від травм.
Поліція затримала Ч.Мумбере в неділю і звинуватила його прихильників в спробі створити нову державу в районі недалеко від кордону з Демократичною Республікою Конго.
Жодної заяви від короля не надходило.