Поліція Уганди заявила про 62 загиблих внаслідок зіткнень з повстанцями

"До цих пір нам вдалося вбити 46 з королівської варти і ми також заарештували 139", - сказав представник поліції Мансур Сувед.

За його словами, кількість загиблих поліцейських зросла до 16 з 14 після того, як двоє співробітників померли від травм.

Поліція затримала Ч.Мумбере в неділю і звинуватила його прихильників в спробі створити нову державу в районі недалеко від кордону з Демократичною Республікою Конго.

Жодної заяви від короля не надходило.